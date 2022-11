Polícia Civil prende suspeito por envolvimento na morte da estudante Yasmin Cavaleiro de Macêdo

A Diretoria de Polícia Especializada Polícia Civil do Pará (DPE), por meio da Divisão de Homicídios (DH), deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra Lucas Magalhães de Souza, indiciado pela morte da estudante Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, que desapareceu durante um passeio de barco no rio Maguari, em Belém, em dezembro de 2021. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (3), no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Após longo trabalho investigativo, as autoridades policiais responsáveis pelo inquérito que apura o caso concluíram, com base em evidências e provas, que o indiciado contribuiu para a morte da vítima. Lucas era o proprietário e comandante da embarcação utilizada no dia do ocorrido.

De acordo com o delegado Cláudio Galeno, diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, o indivíduo será indiciado pelo crime de homicídio por dolo eventual, quando assumiu o risco pelo ocorrido ao navegar com a embarcação acima da capacidade de passageiros, não possuir equipamento adequado de salvatagem, além conduzir embarcação sem habilitação. Ele também será indicado pelos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo e fraude processual, uma vez que, durante o inquérito policial, ficou constatado que o indiciado prejudicou as investigações, adulterando a lancha onde ocorreu o evento em apuração, criando obstáculos à reprodução simulada dos fatos.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, destacou que, a partir da prisão, as autoridades policiais responsáveis têm o prazo de dez dias para concluir o inquérito do caso.

“Estamos cumprindo o mandado com base em tudo que foi investigado. Juntamos os depoimentos às perícias, à reconstituição realizada e requisitamos a medida cautelar de prisão preventiva. Foi um trabalho feito com extrema cautela. Vamos ouvir novamente o indicado, assim como as outras testemunhas para, dentro do prazo legal, concluir o inquérito do caso e remetê-lo à Justiça.” pontuou o Delegado Resende.

O acusado foi encaminhado à sede da Divisão de Homicídios, em Belém. Após todos os procedimentos cabíveis, o mesmo foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Agência Pará/Foto: Talison Lima