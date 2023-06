Polícia Civil prende suspeitos na segunda fase da Operação “Recôndito”, em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFVA), vinculada à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), deu cumprimento a dois mandados de prisão temporária contra dois homens suspeitos de integrar uma associação criminosa que pratica furto mediante fraude em continuidade delitiva. As prisões ocorreram na manhã desta quinta-feira (15), em Belém, durante a segunda fase da Operação “Recôndito”.

A operação tem como objetivo desarticular associação criminosa especializada na retirada e revenda de veículos de locadoras, bem como a prática de fraudes no repasse de veículos com restrição fiduciária.

Segundo o delegado Juliano Correa, diretor da DRFVA, os criminosos atuavam de forma articulada para realizar o crime.

“Os envolvidos aliciavam e convenciam terceiros a proceder com a locação desses veículos mediante recompensa financeira, para posteriormente subtraírem os veículos e repassá-los para receptadores encarregados de vender os automóveis no interior do estado e do país”, explica o diretor.

Ainda segundo Correa, os suspeitos se aproveitavam de que há poucas opções para os casos de não devolução do veículo no prazo estipulado pela empresa.

“Quando não há a devolução do veículo no prazo contratado, a empresa locadora se limita a registrar um boletim de ocorrência de apropriação indébita contra o locatário em várias unidades policiais. Nestes casos, as investigações ocorriam de maneiras isoladas. Porém, após extenso trabalho investigativo, a especializada conseguiu identificar o modus operandi do grupo criminoso. Tudo indica que os criminosos subtraíram mais de 40 veículos desde 2012, valendo-se da mesma modalidade de atuação, casos que estão sendo investigados e relacionados ao inquérito”, conclui.

Até o momento, foi comprovado que os envolvidos subtraíram um total de onze carros de propriedade de uma locadora de veículos com filial em Belém. A empresa teve um prejuízo econômico superior a meio milhão de reais, considerando que os automóveis possuem valor de mercado superior a 50 mil reais.

Operação “Recôndito” – A primeira fase da Operação “Recôndito” foi deflagrada no dia 2 de maio e teve como resultado a prisão de dois envolvidos. As duas fases resultaram no total de quatro presos e a apreensão de diversos aparelhos celulares, documentos, além de um veículo Audi Q5, um VW/Voyage, e um Hyundai HB20, todos relacionados a ações do grupo criminoso.

O delegado Vinícius Ulhoa, responsável pelas investigações, ressalta que mais de 20 pessoas que participaram do esquema criminoso serão indiciadas pela prática de estelionato.

“Nesse primeiro momento foi deferida a prisão dos quatro investigados, pois ficou demonstrado que eles ocupam posição de liderança no grupo, sendo responsáveis pelo aliciamento de pessoas e pelo aporte financeiro para a falsa locação dos carros, com o dolo pretérito de subtração, visando a comercialização dos automóveis”, disse.

As pessoas presas já se encontram à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem dentro do prazo legal a fim de identificar os receptadores e outras pessoas envolvidas no crime.

Texto: Bruna Ribeiro/Ascom PC

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação