Polícia Civil prende traficante de drogas interestaduais no Estado do Pará

Durante a madrugada deste último sábado (28), duas mulheres foram autuadas em flagrante por tráfico e associação criminosa para o tráfico de drogas, na cidade de Dom Eliseu, região nordeste do estado do Pará. As mulheres são integrantes de uma facção criminosa, especializadas no transporte de armas e drogas entre os estados de Rio De Janeiro e Pará.

As investigações foram realizadas pela Polícia Civil do Pará na qual encontrou cerca de 30 quilos de drogas de Skank, conhecida como “supermaconha” por ser mais potente que a própria maconha. A droga estava sendo transportada em malas de viagens no bagageiro de um ônibus de transporte interestadual, que estava vindo do Rio De Janeiro com destino ao município de Abaetetuba no Baixo Tocantins.

A operação foi realizada por agentes da superintendência regional do Baixo Tocantins, Núcleo de Atendimento Integrado( NAI), com apoio da policia Civil Carioca.

Foto: Polícia Civil Pará