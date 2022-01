Polícia Civil prende traficante que vivia em abrigo de Marabá

O sentenciado, Rubenilson Vieira Lima, foi capturado pela Polícia Civil, durante a tarde desta quarta-feira (12), por volta de 14h30, no interior de um abrigo destinado às famílias atingidas pelas águas do Rio Tocantins, no Núcleo Velha Marabá, condenado pelo crime de tráfico de drogas, em Marabá.

Rubenilson Lima foi julgado e condenado a 7 anos e 9 meses de prisão pelo tráfico de drogas, com base no Art. 33 do Código Penal Brasileiro, mas se encontrava foragido da Justiça. Na manhã de ontem, os policiais civis iniciaram as buscas pelo bandido e encontraram o traficante no meio dos desabrigados, sudeste do Pará.

De acordo com a PC, o indivíduo vivia escondido na Rua Magalhães Barata, mas teve que sair de casa devido a chegada da grande cheia que assola Marabá. O detento foi apresentado na 21ª Seccional Urbana, onde foi lavrado o termo de captura e transferido para o Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (Crama), onde irá cumprir a pena imposta pela Justiça.

Fonte: Portal Debate Carajás