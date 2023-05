Polícia Civil prende trio em flagrante pelo crime de furto qualificado, em Muaná

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Muaná, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25), três pessoas pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. O crime ocorreu nesta madrugada em uma casa em um condomínio no município.

Segundo as investigações, os presos teriam subtraído da residência cerca de 43 mil reais em espécie e uma maleta contendo 23 relógios, avaliados em mais de 11 mil reais. A prisão e a recuperação dos bens ocorreu com o apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal.

De acordo com o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, a ação integrada teve uma rápida resposta à vítima que conseguiu ter seus bens restituídos. “A segurança pública tem dado respostas rápidas à população. Estamos atuando fortemente no combate a esses crimes para que os criminosos sejam identificados e punidos”, destaca o delegado.

Durante diligências no município, dois suspeitos foram vistos pela Guarda Municipal quando estavam saindo da residência da vítima. Ao avistarem os agentes, fugiram. A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas e iniciaram diligências para localizar os suspeitos. Após serem encontrados, ambos indicaram um terceiro suspeito como sendo o mandante do crime, que também foi localizado.

“Inicialmente, com um dos suspeitos, foram encontrados 13 mil reais e uma chave falsa utilizada para entrar na casa da vítima. Para recuperar os demais bens, as equipes policiais decidiram retornar ao local do crime e realizar o caminho reverso ao dos suspeitos. Assim, fora encontrada uma maleta com mais de 30 mil reais e 23 relógios, sendo todo material furtado da casa da vítima”, explica o delegado Rodrigo Amorim, da Superintendência Regional do Marajó Oriental.

Os três envolvidos no crime foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia para realização dos procedimentos necessários para serem encaminhados ao poder judiciário. O material apreendido foi restituído à vítima.

Texto de Bruna Ribeiro / Ascom PCPA)

Fonte: Agência ParáFoto: Divulgação