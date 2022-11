Polícia Civil realiza ação de emissão de Identidade para candidatos do Enem 2022

Estudantes que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem participar da ação que será promovida pela Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria de Identificação “Dr. Eneas Martins” (Didem), que irá promover neste sábado (5) e no dia 12 de novembro, a emissão de carteira de identidade (RG) para os participantes do Enem que estão sem a documentação. Para ter acesso ao serviço basta apresentar o comprovante de inscrição nas provas do Enem 2022.

Os atendimentos vão ocorrer de 8h às 16h, nos seguintes postos:

– Posto de Identificação de São Brás (Av. Gov. Magalhães Barata, nº 1123 – São Brás, Belém) – 200 atendimentos.

– Estação Cidadania Icoaraci (Rua Lopo de Castro, nº 78 – Cruzeiro, Icoaraci) – 150 atendimentos.

– Casa do Cidadão de Ananindeua (Rodovia BR-316, 1515 – Centro, Ananindeua) – 150 atendimentos.

A PC ressalta que a emissão do RG é gratuita para a primeira via. No caso da segunda via, a emissão também é gratuita mediantes apresentação de Boletim de Ocorrência de roubo ou furto do documento. Caso não haja Boletim de Ocorrência e também a partir da terceira via, será cobrado um valor de R$35,33 para a emissão do RG. O valor poderá ser pago na hora da emissão.

Para a emissão do RG é necessário apresentar certidão de nascimento, casamento ou divórcio (original e cópia), duas fotos 3×4, comprovante de residência e CPF. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

O RG permite a inclusão de documentos opcionais que podem ser apresentados no momento da emissão, como titulo de eleitor, carteira de trabalho, PIS/PASSEP,CNH, cartão SUS, certificado militar, tipo sanguíneo ou fator RH e Carteira de Conselhos (CREA, CRM, OAB, etc). Pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico para inclusão dos símbolos de cuidados no RG.

