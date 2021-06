Polícia Civil realiza operação contra quadrilha especializada de furto e receptação

No começo deste mês, a Polícia Civil realizou uma operação contra quadrilha especializada no furto e receptação de palma de dendê no município de Concórdia do Pará, o que resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos surpreendidos entregando à empresa Dendê Tauá 14 toneladas de palma de dendê furtadas de fazendas da empresa Brasil BioFuels (BBF).



A BBF, com filial em Concórdia, vem sofrendo desde 2019 com prejuízos causados pelas ações de criminosos, que furtam grandes quantidades de palma de dendê colhidos das fazendas que a empresa possui na região, segundo informou a polícia.



Os criminosos agem durante o período noturno, invadindo as plantações para furtar o produto e revender a receptadores instalados em Concórdia. A logística utilizada pela quadrilha conta com carroças a tração animal, ônibus sem os bancos de passageiros e até caminhões para escoarem o produto do furto.



Apesar de a empresa já ter registrado vários boletins de Ocorrência nas delegacias de Polícia, tendo, inclusive, sido realizadas prisões em flagrante no ano passado pela Delegacia do Acará, os crimes continuam acontecendo.

AÇÃO

De acordo representantes da empresa lesada, foi fortalecida a equipe de segurança e inteligência empresarial e após várias incursões, conjuntamente com a polícia, foi interceptada mais uma ação envolvendo seis suspeitos que invadiram uma das fazendas e subtraíram toneladas de frutos, carreadas para um caminhão pertencente à quadrilha e que já havia sido apreendido pela polícia pelo menos em duas outras ocorrências de furto de palma de dendê.



Dessa vez, a abordagem aos criminosos não aconteceu no local do furto. A atuação coordenada da polícia local e da equipe da BBF promoveu a perseguição do caminhão com a palma de dendê furtada até o local de destino do material subtraído, que foi recepcionado pela empresa Dendê Tauá, confirmando a suspeita com relação à estrutura de escoamento dos produtos desviados.



Representantes da BBF ouvidos pela reportagem informaram que possuem evidências de que há outros criminosos e veículos envolvidos nos crimes de furto e receptação de palma de dendê na região, o que já foi levado ao conhecimento das autoridades policiais para a adoção das providências.

Com essa apreensão, em que foi identificada toda a cadeia envolvida nos delitos, desde o furto dos frutos de dendê até a sua receptação, as autoridades e as empresas vítimas dos criminosos esperam que essas ocorrências comecem a diminuir.

Procurada, a empresa Dendê Tauá não se manifestou.