Polícia Civil realiza operação de combate ao tráfico de drogas em Benevides

A Polícia Civil, por meio da Superintendência da Região Metropolitana, deflagrou na manhã desta quinta-feira (07), em Benevides, a operação ‘Tiphon’, cujo objetivo foi combater o tráfico de drogas no município da Grande Belém. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, três pessoas presas, além de apreensão de entorpecentes.

Um total de 50 agentes de segurança pública participaram da ação, entre policiais civis, policiais militares e Guarda Civil Municipal de Benevides.

A coordenação da operação foi do delegado Daniel Castro, titular da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e do superintendente da Região Metropolitana, delegado Roberto Gomes.

“A operação é mais uma resposta do Estado ao tráfico de drogas. A ‘Tiphon’ mostra a expertise da Polícia Civil em investigar, representar e agir de forma integrada com todos os órgãos não só do Estado, mas também do município. Foram seis seis mandados de busca e apreensão cumpridos e três pessoas presas, todas com envolvimento com o tráfico de drogas no município de Benevides”, informou o delegado Daniel Castro, titular da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM).

Por Rodrigo Reis (PC)

Fonte: Agência Pará