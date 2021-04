Polícia Civil recupera carro e prende mulher por receptação, em Ipixuna

A Polícia Civil de Ipixuna, com o apoio da Guarda Municipal, efetuou a prisão de uma mulher, por receptação de um carro roubado, tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, nesta sexta-feira, 23. No dia 16 de março, o carro da vítima foi subtraído na zona urbana da cidade, as equipes de segurança pública iniciaram investigações para colher informações sobre a localização do bem. Em diligências, receberam a denúncia de que o automóvel estaria em uma propriedade na área rural do município. Os agentes foram até a localização obtida e notaram que o veículo estava no imóvel. Ao entrarem no lugar para verificar o proprietário e recuperar o carro, aconteceu que no mesmo instante, três indivíduos correram para a mata, no qual dois deles foram identificados pelos policiais. Entretanto, a companheira de um dos que fugiram estava na casa e foi autuada por receptação culposa e neste mesmo lugar foram apreendidos uma grande quantidade de drogas tipo oxi e maconha, uma arma de fogo, 6 munições, celulares e a carteira de habilitação do dono do carro roubado. Os itens da vítima foram devolvidos e a investigada foi encaminhada juntos aos objetos apreendidos para a realização de procedimentos cabíveis.

Por Rafaela Silva