Polícia Civil recupera mais de 1.100 celulares roubados na Região Metropolitana de Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), entre os meses de janeiro e junho deste ano, recuperou 1.131 celulares furtados ou roubados na Região Metropolitana de Belém. O valor dos aparelhos é superior a R$ 2 milhões.

Considerando os trabalhos das diretorias de Polícia Metropolitana e do Interior, o número de celulares recuperados chega a 3.460 – todos devolvidos aos donos. A marca ultrapassa o número correspondente ao mesmo período do ano passado, quando foram restituídos aos donos 530 aparelhos, informa a Polícia Civil.

“A Polícia Civil, através da Diretoria de Polícia Metropolitana, adotou como indicador de produtividade, desde 2021, a recuperação de celulares. A partir daí, nós começamos a aferir essas recuperações que, juntamente a outras ações do Sistema Integrado de Segurança, permitiram a redução do índice de furtos e roubos desse tipo de aparelho”, ressalta o delegado Daniel Fernandes de Castro, diretor de Polícia Metropolitana.

Importância do B.O. – A PC destaca a importância do registro do Boletim de Ocorrência (B.O.) para que os agentes de segurança iniciem a investigação visando localizar os bens subtraídos das vítimas, identificar os autores dos delitos e pessoas que cometem o crime de receptação.

“A recuperação e devolução de aparelhos celulares é uma das frentes de atuação da Polícia Civil de operações permanentes, garantindo à população a restituição do bem criminosamente subtraído e minimizando os prejuízos gerados com tal fato. Qualquer cidadão que tenha seu aparelho celular furtado ou roubado poderá registrar ocorrência em qualquer delegacia de polícia, e terá iniciada uma investigação com foco na recuperação do aparelho e responsabilização dos criminosos”, orienta Daniela Santos, delegada-geral adjunta da Polícia Civil.

Compromisso – A PC também informa que o número de aparelhos recuperados representa supera os 113% de celulares devolvidos às vítimas, em comparação ao primeiro semestre do ano passado, quando 601 celulares foram recuperados.

“Esse número é fruto do compromisso e do trabalho das unidades vinculadas à DPM, que entenderam a necessidade imperiosa dessa recuperação. Como as pessoas utilizam esse bem para muitos fins, incluindo movimentações bancárias e redes sociais, ele acaba sendo muito atrativo para cometimento de delitos. Quando o receptador é preso existe um impacto também na diminuição dos furtos e roubos, quebrando assim o ciclo do crime, já que quem rouba não tem para quem vender”, reforça o diretor de Polícia Metropolitana.

O crime pode ser denunciado presencialmente, em uma das delegacias espalhadas pela RMB, ou pela Delegacia Virtual da Polícia Civil. O Boletim de Ocorrência é importante para a eficácia do trabalho policial.

Outra forma de denunciar pelo alerta celular.pa.gov.br, ferramenta lançada pela Polícia Civil e a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa), que cadastra telefones celulares em um banco de dados virtual, o que auxilia na recuperação do aparelho em casos de furto ou roubo.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Segup