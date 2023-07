Polícia Civil reforça campanha contra importunação sexual no Marajó

Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca) realizaram, no sábado (15), nos municípios de Salvaterra e Soure, na ilha do Marajó, uma ação educativa sobre o enfrentamento aos crimes de importunação sexual durante e conscientização sobre a venda proibida de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

O trabalho é coordenado pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (Dav) da PCPA e faz parte das ações integradas da “Operação Verão 2023”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A delegada, Fernanda Cunha, titular da Deam Soure, destacou a importância de as mulheres denunciarem casos de importunação sexual. “Nosso objetivo é prevenir ocorrências de crimes praticados contra a dignidade sexual da mulher e punir criminalmente os autores. Estamos reforçando as formas mais comuns que a ação de importunar é praticada, que pode ocorrer quando a vítima é beijada a força, receber cantadas invasivas, puxão no cabelo, entre outras formas. Casos semelhantes podem ser registrados pelo disque-denúncia, 181, ou presencialmente na Delegacia”, ressaltou.

Acompanhada da irmã Natália Silva, de 41 anos, Najara Silva, de 37 anos, trabalha na orla de Salvaterra com a venda de produtos artesanais. Segundo a empreendedora, a informação veio em boa hora, pois muitas mulheres sofrem “cantadas invasivas” ou “beijos forçados” e não denunciam por desconhecer a conduta criminosa.

“Muito importante essa ação da Polícia Civil, infelizmente, muitas mulheres são vítimas da importunação e não denunciam por desconhecerem as formas que o crime é praticado. Vou levar o aprendizado de hoje para minha família e amigos”, contou.

Cuidado – Além de mulheres, as equipes policiais da Deaca estão percorrendo vários pontos comerciais da região e principais orlas para levar o alerta e conscientização sobre a venda proibida de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Cartazes com informações foram afixados nas barracas do balneário de Soure e Salvaterra, visando a orientação da população, principalmente comerciantes, garantindo mais proteção às crianças e adolescentes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Talison Lima/PC