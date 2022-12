Polícia Civil reforça efetivo durante ‘Operação Festas Seguras’ 

A Polícia Civil do Pará reforçou o efetivo de servidores nas delegacias da capital e do interior do Estado para as festividades de fim de ano. A ação faz da operação ‘Festas Seguras’, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança.

As equipes de segurança vão atuar em 40 localidades no Estado, com um reforço de mais de 7 mil agentes de segurança que estão atuando, de forma integrada, além de 700 viaturas, 460 motos e 18 embarcações reforçando as ações de segurança nas áreas fluviais do Estado.

O delegado-gGeral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou a atuação integrada. “Vamos atuar de forma integrada e estratégica, reforçamos as frentes de trabalho e efetivo na capital e no interior, para melhor atender o cidadão durante as festividades de fim de ano, garantindo a segurança, a ordem e a diversão de todos os paraenses”.

Titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), o delegado Hanisson Jacob destacou o reforço de mais de 120 agentes no interior do Estado. “Estaremos atuando nos principais destinos do Estado, nesta época do ano, para melhorar o atendimento ao cidadão que precisar de nossos serviços durante esse período de festividades”, contou.

A segunda etapa da operação Festas Seguras iniciou na manhã de sexta-feira (23), com ações concentradas nas principais praias e balneários do Estado. Em Salinópolis, nordeste paraense, a Segup instalou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) na praia do Atalaia para manter a prevenção e repressão à criminalidade.

Na Região Metropolitana de Belém, recebem reforços operacionais da Polícia Civil as delegacias de Outeiro, Icoaraci, Mosqueiro, e município de Benevides. Já no interior, recebem reforço no efetivo os municípios de Salinópolis, Barcarena, Bragança, Marudá, Santarém, Marabá, entre outros.

Texto de Talison Lima / Ascom PCPA

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação