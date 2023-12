Polícia Civil reforça efetivo para atuação no feriado prolongado em Belém e no interior

Com o objetivo de reforçar a segurança em praias e balneários no feriado prolongado de Natal, a Polícia Civil do Pará reforçou nesta sexta-feira (22) o número de delegados, investigadores, escrivães, papiloscopistas e corpo administrativo em unidades da Região Metropolitana de Belém (RMB) e do interior. A ação faz parte da Operação “Festas Seguras”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Estamos reforçando novamente as delegacias da capital e unidades dos interior que mais recebem público no período natalino. Certamente, iremos garantir mais segurança aos munícipes de todas as regiões do Pará, pois a atuação da PC é efetiva e integrada com vários órgãos”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Integração – Ao todo, 130 servidores se juntam aos policiais que integram as equipes já lotadas nas unidades. Na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, cerca de 20 servidores integram o efetivo já lotado na Seccional e reforçam os atendimentos e diligências no final de semana.

Para o delegado Bernard Trotti Monteiro, da Seccional de Mosqueiro, o efetivo é suficiente para atender às ocorrências, considerando o grande fluxo de pessoas visitam a Ilha. “Nós estamos com equipes bem escaladas, com servidores suficientes para atender às demandas de moradores e visitantes de Mosqueiro. Com esse reforço, em qualquer intercorrência que venha a acontecer estaremos disponíveis para bem servir”, afirmou.

A atuação da PC em Mosqueiro também conta com policiais civis da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA), que fiscaliza alvarás de funcionamento de bares, restaurantes e locais onde ocorre programação festiva. Equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) apuram denúncias de poluição sonora, entre outros delitos.

Segundo a delegada Andrezza Franco, da DPA, a expectativa é contribuir para a segurança pública e zelar pela paz social. “Durante todo o ano realizamos ações de polícia judiciária e administrativa em vários municípios do Pará. Nesse período do final de ano, certamente será de grande movimentação, e nossa expectativa é ofertar o melhor atendimento possível para quem precisar”, garantiu a delegada.

Além de Mosqueiro, o distrito de Outeiro (também pertencente a Belém) foi contemplado com reforço. Equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) dão apoio às ações integradas.

Ação no interior – Centenas de policiais civis e servidores administrativos também foram enviados para atuação no interior, até a próxima terça-feira (26). “Agradecemos o empenho e a dedicação de todos os servidores que integram mais uma operação em período festivo. Sabemos que as festividades de Natal e Ano Novo sempre movimentam as cidades do interior, e com isso precisamos garantir mais segurança e agilidade aos atendimentos policiais”, disse o diretor de Polícia do Interior, Hennison Jacob.

Lei Seca – As ações de fiscalizações na “Lei Seca” também ganharam reforço. Em Benevides, na Região Metropolitana, policiais civis, em parceria com militares e agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), atuam para coibir a condução de veículos sob o efeito de álcool. Os condutores fazem o teste do etilômetro (bafômetro) para garantir segurança nas rodovias.

A operação reúne também agentes do Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal e outros órgãos, que atuam de forma integrada em vários municípios.

Fonte: Agência Pará/Foto: Talison Lima/PC