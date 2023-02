Polícia Civil reforça efetivo para Operação Carnaval 2023 no território paraense

A Polícia Civil do Pará reforçou o efetivo policial em diversos municípios, para garantir maior segurança a quem vai passar as festas de Carnaval nas cidades mais próximas a Belém e no interior. Serão aproximadamente 200 agentes a mais destacados para ampliar o atendimento das demandas mais recorrentes nesse período, além das ocorrências que necessitam de diligências especializadas.

As equipes da Polícia Civil também estão integrando o quadro de agentes das diferentes forças de segurança pública do estado que irão atuar na “Operação Carnaval 2022”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com o objetivo de assegurar a tranquilidade dos brincantes.

Para este ano, o reforço de agentes será feito por delegados, escrivães, investigadores, peritos, motoristas, papiloscopistas, administrativos e técnicos em informática, que vão reforçar o efetivo em 25 municípios com ações ligadas às unidades de Operações e Recursos Especiais, Meio Ambiente, Atendimento aos Grupos Vulneráveis e Fiscalização de Estabelecimentos.

Segundo o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, o trabalho da instituição neste ano segue, mais uma vez, os objetivos buscados pela gestão estadual em relação à segurança nesse período, com atenção maior para a retomada das festas suspensas por causa da pandemia.

“Este deve ser um Carnaval diferente dos últimos pela quantidade de pessoas que deve passar pelas cidades do interior e na região metropolitana. Por isso, estamos atuando desde as últimas semanas, quando as movimentações de carnaval começaram a se intensificar, principalmente no interior. Nosso objetivo é garantir, juntamente com as demais forças de segurança do estado, que este seja um Carnaval tranquilo e seguro”, frisou Walter Resende.

Integração

Participam da Operação “Carnaval 2023” as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica do Pará, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo (Graesp) de Segurança Pública, o Centro Integrado de Operações (Ciop), guardas municipais e órgão de fiscalização de trânsito dos municípios, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon).

