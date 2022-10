Polícia Civil registra crime eleitoral e prende pessoas no Marajó, diz Sugup

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) do Pará informou que a Polícia Civil registrou sete ocorrências referentes a crimes eleitorais no interior do estado esta manhã, incluindo Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, onde pessoas não identificadas foram detidas e soltas posteriormente. Entre os registros estão descarte de material de propaganda (santinho) de candidato em via pública, compra de votos, transporte irregular de eleitores, promoção de comício após horário autorizado.

Além de Ponta de Pedras, os crimes foram registrados nas cidades de Senador José Porfirio, Oriximiná, Capitão Poço, Bragança e Parauapebas. Também houve uma apreensão de R$29.850,00 em espécie e material de campanha, em Santa Maria do Pará.

Todos os envolvidos foram conduzidos às unidades policiais onde foram registrados os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), e após os procedimentos serem concretizados, as pessoas foram liberadas.

Operação Eleições 2022

As ações integradas das forças de segurança na Operação Eleições 2022 tiveram início às 7h deste domingo (02), na Região Metropolitana de Belém e interior do estado. Toda a operação está sendo monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais, instalados em Belém e em 13 municípios do interior, incluindo Soure e Breves. Os centros instalados nos municípios do interior fornecem as informações ao comando estadual, por meio do sistema de monitoramento alimentado com os dados de cada região, o Centro Integrado do Estado repassa as informações ao CICC nacional pelo sistema Córtex.

Aproximadamente 9 mil agentes de segurança pública reforçam o policiamento nas principais vias das cidades, em torno dos locais de votação, no atendimento nas Delegacias, além do monitoramento nos Centros Integrados. Cerca de 2.057 agentes estão atuando na RMB, enquanto 6.788 estão distribuídos nas demais cidades do Pará. Há, ainda, o apoio de 76 embarcações, entre elas três blindadas, 5 aeronaves, dentre elas dois aviões e três helicópteros, aeronaves dos Grupamentos Fluvial e Aéreo.

A atuação do Departamento de Trânsito Estadual (Detran) está presente na Região Metropolitana de Belém e interior do estado, garantindo o controle de equipes em campo, por meio da sala de comando, que identificará os fatores de risco para a segurança viária e fará, a partir daí, o controle de fluxo, interdição e desobstrução de vias, quando necessário, além do controle de acesso ao local de apuração dos votos, também caso haja necessidade. Caso ocorra algum acidente, o município deverá ser acionado para desobstruir a via e garantir a fluidez. O Detran poderá ser acionado em situações de crime de trânsito ou que envolvam veículos oficiais. Ainda não houve nenhum registro de acidentes nas rodovias estaduais.

Por meio das câmeras do Centro Integrado de Operações (Ciop), o videomonitoramento está sendo feito no CICC, em tempo real dos principais corredores de veículos e pessoas, além dos principais locais de votação na RMB e Interior, utilizando quase mil câmeras em todo o estado.

