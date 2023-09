Polícia conclui que motorista que atropelou Kayky não teve culpa

A Polícia Civil concluiu que o motorista Diones Coelho da Silva, que conduzia o carro que atropelou o ator Kayky Brito na madrugada do dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro, não teve culpa pelo ocorrido. Um dos fatores levados em conta na investigação é o de que o condutor dirigia a 48 km/h, bem abaixo dos 70 km/h permitidos no trecho onde o acidente aconteceu.

Segundo o portal G1, o delegado Ângelo Lages, que conduziu as investigações, concluiu que Diones não deve responder por crime algum porque ficou comprovado que, além de estar no limite de velocidade, o motorista não havia bebido ou usado outra substância, conduzia o automóvel com atenção e também parou o carro para prestar socorro.

– Ele [Diones] ainda realizou ações para evitar a colisão, apesar da escassez temporal para reação e frenagem. Entendemos que todos os elementos colhidos em depoimentos, laudos e vídeos, além da atitude de socorrer a vítima, isentam o motorista de qualquer responsabilidade – destacou o delegado.

De acordo com o laudo de perícia produzido pelo Instituto Criminalista Carlos Éboli (ICCE), o carro de Diones estava a menos de 10 metros do ator e a 0,73 segundo de distância de Kayky quando o artista iniciou a travessia na pista, correndo e saindo de trás de outro carro. Os peritos concluíram que, para ter um tempo hábil de evitar a colisão, a distância teria que ser de mais de 26 metros.

A Polícia Civil agora vai solicitar o arquivamento do caso, mas o procedimento ainda terá que ser encaminhado ao Ministério Público, que é quem formalmente enviará o Judiciário o pedido de arquivamento, caso concorde com a conclusão da investigação policial.

Fonte: Pleno News/ Fotos: Reprodução/Instagram // Arquivo Pessoal