Polícia continua “caçada” a assassino de esposa em Palestina do Pará

O Disque Denúncia Sudeste do Pará, em Marabá, divulgou o cartaz de “Procurado” para tentar localizar e prender o indivíduo, Jailson Martins da Silva, suspeito de matar a esposa, A JOVEM Claini Gomes dos Santos, no interior da residência do casal, localizada no Bairro Central, na cidade de Palestina do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, depois de executar a companheira de maneira fria e covarde, no dia 25 de janeiro de 2022, Jailson Silva desapareceu da pequena cidade às margens do Rio Araguaia, no sudeste do Pará, sem deixar nenhuma pista que pudesse levar a sua prisão.

Ajude a Polícia Civil a encontrar Jailson Martins da Silva, suspeito de cometer o crime de feminicídio contra a jovem Claini Santos, enviando as informações sobre o local onde ele se encontra para a Central do Disque Denúncia Sudeste do Pará, através do telefone (94) 3312-3350 (WhatsApp) ou baixe o Aplicativo https://goo.gl/9jcR49.

Fonte: Portal Debate