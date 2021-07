Polícia cumpre mandados em lojas de peças automotivas na Grande Belém

A Polícia Civil do Pará deflagrou, ontem, segunda-feira (26), a Operação Garra, que deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos que comercializam peças automotivas nos municípios de Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Durante diligências realizadas por agentes da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFRVA), um homem foi preso em flagrante.



“As investigações continuam com o intuito de identificar os envolvidos que fazem parte desse núcleo criminoso, que atua na venda ilícita de peças automotivas”, informou o delegado João Costa, que conduz as investigações.



As ordens judiciais foram decretadas com base em investigações da DRFRVA, que conseguiram identificar e prender em flagrante o proprietário de uma loja pelos crimes de receptação e adulteração dos sinais identificadores de veículo automotor, no ano passado. Segundo as investigações, foi possível identificar um núcleo criminoso do ramo de sucatas que realiza o desmanche de veículos roubados, armazenando peças em depósito para comercialização ilegal.

“CEMITÉRIO CLANDESTINO”

“Durante as buscas, a equipe localizou duas carcaças de veículos com sinais de identificação excluídos, sem qualquer possibilidade de rastreio de origem. Em um dos alvos também foi possível identificar diversos veículos em um cemitério clandestino, nos fundos de outro estabelecimento investigado”, disse o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, que acompanhou as diligências.

O homem preso foi encaminhado à sede da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), para procedimentos cabíveis, e está à disposição da Justiça.



Na hora da compra, o consumidor deve exibir nota fiscal de peça ou produto adquirido. Caso for constatado que o material tem origem ilícita de roubo, furto ou estelionato, o consumidor também responderá por receptação.

Foto: Agência Pará de Notícias