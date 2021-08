Polícia da Itália intercepta carta enviada ao papa contendo munição

A polícia da Itália interceptou uma correspondência, que seria enviada ao papa Francisco, contendo três balas de calibre 9 milímetros. O envelope estava em uma agência dos correios da cidade de Milão. Os agentes iniciaram uma investigação sobre o caso com a autorização da procuradora adjunta da cidade, Alessandra Cerreti.

De acordo com a imprensa italiana, a carta tinha também uma mensagem relacionada aos escândalos financeiros do Vaticano e ao julgamento iniciado há poucos dias contra várias pessoas, incluindo o cardeal Ângelo Becciu, indiciado por peculato e abuso de poder. Ele foi suplente na Secretaria de Estado do Vaticano entre 2011 e 2018, um dos cargos mais poderosos da Cúria.

A agência Adnkronos informou que a correspondência enviada ao pontífice não tinha remetente e foi enviada da França. As informações no envelope foram escritas com caneta esferográfica, mas estão quase ilegíveis. Apesar disso, foi possível identificar a informação “Papa – Cidade do Vaticano, Piazza S. Pietro em Roma”.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Giuseppe Lami