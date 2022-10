Polícia de Anajás diligencia atrás do homem acusado de matar esposa de 14 anos

O crime bárbaro ocorreu na última segunda-feira, 17. A vítima, uma menina de apenas 14 anos, de quem o suspeito tinha muito ciúme, o que gerou muitas brigas e agressões dele contra a vítima, recebeu um tiro na testa e ficou com o rosto deformado.



Segundo a polícia, o criminoso será enquadrado por crime de feminicídio, uma vez que vítima já mantinha uma relação em comunhão com ele.



De acordo com o delegado do caso, João Batista, o suposto companheiro da menor é o principal suspeito pelo o assassinato. Os conflitos eram constantes e a relação tinha desaprovação familiares.



Um laudo necroscópico mostrou que a jovem tinha duas perfurações causadas por arma de fogo, sendo uma na testa e outra na mão.



“Pela análise dos elementos do local do crime, é possível perceber que, provavelmente, a vítima tenha posto a mão na frente da testa na hora do disparo, o que ocasionou estas duas perfurações”, explicou o delegado.



O inquérito foi instaurado e as investigações continuam. As polícia Civil e Militar também seguem nas buscas do assassino na região do Rio Saparará, onde tudo aconteceu.



Imagem: Reprodução