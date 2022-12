Polícia de Concórdia do Pará encontra novo plantio com mais de 1.200 pés de maconha. Caso se assemelha com recente operação da PF em terra indígena no Pará.

Uma plantação com mais de 1.200 pés de maconha foi encontrada em área privada próxima às áreas invadidas por indígenas Tembé, em uma fazenda no município de Concórdia do Pará, no nordeste do Estado, a 147 quilômetros de Belém.

A descoberta ocorreu por volta das 15h30 de terça-feira passada, dia 13. Segundo as comunidades da região, a plantação teria sido feita por indígenas que praticam diversos crimes na região.

Imediatamente, os fatos foram levados ao conhecimento do delegado Cauê, da Delegacia de Polícia de Concórdia do Pará. O delegado de Concórdia, então, organizou uma diligência e pediu apoio de guarnições da Polícia Militar.

Ontem, quarta-feira, 14, os agentes policiais se destacaram para o local, com seguranças da fazenda. Pela Polícia Militar estavam presentes os sargentos Elídio e Pinho. Os policiais chegaram ao plantio por volta das 6h e constataram a veracidade dos fatos. O delegado Cauê determinou a imediata destruição da plantação com queima da droga, retirada de porções para a perícia pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, órgão de Castanhal, na Grande Belém, além de diligências pelo matagal no sentido de identificar e prender os cultivadores da droga. Na década de 90, Concórdia do Pará, Tomé-Açu e Acará eram conhecidos como o “Polígono da Maconha”.

HISTÓRICO COM AS DROGAS

Recentemente, a Polícia Federal destruiu pelo menos 130 mil pés de maconha plantadas dentro da Terra Indígena Tembé, região do município de Nova Esperança do Piriá, também no nordeste do Estado. A ação aconteceu durante a Operação Phaseoli, deflagrada com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Pará, entre 02 e 06 de novembro.

Na ocasião, cerca de 50 policiais participaram da ação, em 15 pontos de difícil acesso nas áreas indígenas, habitada por índios da etnia Tembé. Inclusive, foram usados dois helicópteros, sendo um do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) da PM; e outro do Comando de Aviação (CAV), da própria PF.

As mudas de cannabis sativa que foram cortadas e queimadas equivalem a cerca de 40 toneladas de maconha, de acordo com a perícia da PF, que participou da operação. Uma amostra foi colhida pelos peritos para realização de um laudo. As plantações foram encontradas por meio de investigação, com ajuda de imagens de satélite.

Erradicações desse tipo não costumam gerar prisões em flagrante porque os responsáveis pelas plantações fogem pela floresta antes da aeronave aterrissar, a exemplo do que ocorreu anteontem em Concórdia do Pará.

Paratê Tembé, liderança indígena que atua na divisa dos municípios do Acará, Tomé-Açu e Concórdia, aparece na foto desta reportagem e é constantemente visto com posse de armas e drogas na região. Nesta imagem, retirada de vídeo que circulou amplamente nas redes sociais e grupos de Whatsapp, Paratê Tembé é visto com comparsas comemorando mais uma invasão de terras de empresa produtora de dendê na região. Nesta comemoração, o criminoso aparece aparentemente utilizando drogas e em posse de armas de fogo.

Em contato com a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, o delegado Cauê confirmou a operação que culminou com a descoberta do plantio de maconha em Concórdia do Pará.

“De fato foi realizada apreensão de plantação de maconha na data de ontem, no entanto, ainda estamos investigando os autores do crime”, disse o policial encarregado das apurações que corre em sigilo.

Entretanto, testemunhas que residem na região informam que indígenas Tembé estão envolvidos numa série de delitos, inclusive, porte de arma de fogo; furto de frutos de dendê plantados por empresas que trabalham com fornecimento de matéria prima para o biodiesel; destruição e invasão de fazendas; furtos e queima de veículos e equipamentos, destruição de sedes administrativas de empresas, cárcere privado, coação de trabalhadores, abertura ilegal de empresas e envolvimento com o tráfico de entorpecentes, fatos que levaram à geração de centenas de Boletins de Ocorrências nas delegacias de Polícia Civil de Tomé-Açu, Acará, Quatro Bocas e Concórdia do Pará e que são alvos de inquéritos e processos crimes instaurados nos Fóruns de Justiça dos respectivos municípios.

A reportagem aguarda maiores informações da Polícia Civil.

Imagens: Reprodução