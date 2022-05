Polícia de Marituba apura atentado, invasão e destruição de empresa no Acará

Um grupo de várias pessoas lideradas por Flávio Ferreira de Souza foi o responsável pela invasão da fazenda Vale Verde, destruição de inúmeros veículos, incluindo três ônibus, tiroteio, quebra de equipamentos e subtração de objetos da propridade que está localizada o Ramal de Vila Cravo, zona rural do município de Acará, no nordeste do Pará, microrregião de Tomé-Açu. O caso é apurado pelo delegado Adelino Hilton Serra Sousa, da Seccional Urbana de Marituba, onde o acusado de chefiar a invasão e atentado foi autuado em flagrante delito, depois de ter sido capturado por uma guarnição da Polícia Militar, com apoio de seguranças da empresa proprietária da fazenda.



O funcionário do grupo Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC), proprietário da Fazenda Vale Verde, no Polo Vera Cruz, Tarcio Carlos de Souza Costa, que trabalha como agente de segurança empresarial, em depoimento na Seccional de Marituba, assistido pelo advogado Thiago Vinícius Sayeg Egydio de Oliveira, contou que, na madrugada do dia 22 de abril, estava com seus companheiros no alojamento, quando todos foram alertados que um grupo de pessoas se aproximava da fazenda. Eles se levantaram e já foram escutando disparos de arma de fogo.



A partir daí, segundo Tarcio Costa, começou uma série de atos contra a propriedade, que foi invadida, saqueada, carros pequenos, caminhões e máquinas form queimados, e que os grupo se revezava com seus participantes para promoverem os saques e mais destruições, onde as chamas atingirma, inclusive, os alojamentos, o que se prolongou por aproximadamente sete horas. Nesse momento, os criminosos começaram a fugir, posto que foram avisados por “olheiros” às margens da estrada, que a polícia já estava perto.



Entretanto, conta Tarcio Costa que a polícia conseguiu segurar Flávio Souza. Mesmo assim, seus parceiros ainda tentaram libertá-lo, mas ele foi detido e, por medida de segurança, transferido para a Seccional Urbana de Marituba, município vizinho ao Acará.

Flávio, na ocasião do depoimento, se fazia acompanhar do advogado Antônio Alberto da Costa Pimentel.



Hugo Henrique da Silva Ramos, também agente de segurannça da BBF, ouvido, ratificou tudo o que contou Tarcio Costa, inclusive, acrescentando que os seguranças tiveram de recuar ante os tiros contra eles disparados pelo grupo sob as ordens de Flávio Souza, que, no final da ação criminosa, tentava fugir levando a bateria de um automóvel modelo Onbat.



Outro depoimento tomado pelo delegado Adelino, foi do também funcionário da empresa BBF, Antonio Carlos Caetano, que confirmou que entre os invasores se encontrava o indígena Paretê Tembé, que, de dentro de uma sacola, tirou várias armas que foram entregues aos invasores da fazenda, embora tendo sido alertado que pessoas poderiam se ferir, no caso, seguranças da própria empresa. Na oportunidade, Paretê estava de bermuda branca e sem camisa.



Segundo Caetano, era Paretê Tembé, porque ele já o conhecia, por vídeo da invasão da fazenda Campos Belo e que, na ocasião, gritava dando instruções sobre como os criminosos sob seu comando deveriam agir.

A polícia não forneceu detalhes do depoimento de Flávio Costa.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais