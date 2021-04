Polícia do Pará caça “Nego da Bandoleira”, o bandido mais procurado do pedaço

O bandido mais procurado atualmente pela Polícia Civil do Pará, Admilson Fermino Gabriel, o Nego da Bandoleira, é apontado como o principal alvo da operação “Farinha”, deflagrada no dia 13 de abril deste ano, em que foram cumpridos 33 mandados de buscas e 14 mandados de prisão preventiva.

Na ação foi apreendido cerca de um milhão de reais em espécie, fruto do tráfico de drogas, bem como 28 quilos de oxi e 12 veículos, entre eles, blindados de alto padrão e caminhonetes de luxo, todos usados no transporte da droga. No entanto, durantes as ações, o suspeito não foi localizado em nenhum de seus endereços.

Ele é apontado pela Polícia Civil como o principal comandante do tráfico interestadual de entorpecentes, sendo responsabilizado pela entrega de mais de 300 kg de drogas no estado de Pernambuco, no primeiro semestre de 2020 e obteve o faturamento médio de cinco milhões de reais.

No dia 25 de fevereiro último, uma equipe da Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de José Erisvaldo da Silva, funcionário de Nego da Bandoleira, transportando 500 kg de entorpecentes, que pertenceria ao foragido. A droga era oriunda dos municípios de Senador José Porfírio e Porto de Moz, na Região do Xingu, sudoeste paraense.

As investigações revelaram que todos os demais envolvidos gravitam em torno de Nego da Bandoleira e são remunerados pelas atividades exercidas no grupo criminoso, colaborando com a ocultação de bens e lavagem do dinheiro sujo obtido pelo tráfico.

Segundo a Polícia Civil, o bandido é de alta periculosidade e já foi preso pelos crimes de tráfico de entorpecente e homicídio. Ele se dedica exclusivamente ao mundo do crime, fazendo dele seu estilo de vida, inclusive recruta seus familiares e amigos para a atividade