Polícia encontra barco de Bruno Pereira e Dom Phillips no AM

Policiais encontraram neste domingo (19) a lancha em que viajavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a embarcação estava a cerca de 20 metros de profundidade, “emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação” e “a uma distância de 30 metros da margem direita do Rio Itaquaí”.

Segundo a polícia, quem indicou o local onde a lancha estava foi o suspeito Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, que se entregou à polícia e teve a prisão temporária decretada pela Justiça no último sábado (18). A Polícia Civil informou ainda que foram quase cinco horas de operação para encontrar a embarcação.

– Além do casco da lancha, também foram encontrados um motor Yamaha 40 hp, quatro tambores que eram de propriedade do Bruno, sendo três em terra firme e um submerso – diz a nota.