Polícia encontra pistas sobre o desaparecimento de terceirizados da Equatorial

Na última quarta-feira (13), dois eletricistas identificados como Gutemar, o “Guto”, e o seu parceiro de trabalho Jaime, que eram funcionários da Dínamo; uma empresa terceirizada da Equatorial, desapareceram após saírem para fazer uma fiscalização no município de Rio Maria.

A polícia civil de Rio Maria; sudoeste do Pará, em conjunto com um comboio de viaturas da Dínamo, encontrou pistas que podem levar até o paradeiro dos eletricistas, e aguarda decisão da justiça para fazer uma busca mais detalhada na sede e área da Fazenda Primavera, no município de Rio Maria.

De acordo com o Diário do Pará, as informações da Polícia Civíl são de que, foram encontradas pistas como vestígios de sangue cobertos por terra próximo ao quadro de energia da fazenda, restos de notas da empresa, aparelho celular queimado e vários objetos que apontam indícios de que algo tenha acontecido com os desaparecidos. Ainda segundo a Polícia, não está descartada a possibilidade de que tenha havido um desentendimento próximo ao quadro de energia, que não possuía medidor. Os eletricistas foram justamente averiguar o furto de energia no local.

A Polícia Civil também encontrou no local cápsulas de projéteis deflagrados próximo aos vestígios de sangue. Já na porteira da fazenda, algumas marcas que parecem ser de tiros, chamaram a atenção dos investigadores. Matéria em atualização. Acompanhe os detalhes em A Província do Pará.

Redação: Paola Queiroz

Fotos: Divulgação/Reprodução Polícia Civil