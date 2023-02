Polícia estoura refinaria de entorpecentes, apreende cocaína e prende traficante

Agentes da Polícia Civil, por meio da 4a Seccional Urbana da Cremação, prenderam, ontem, sexta-feira, 10, em flagrante delito, Adriano Silva dos Santos. Trata-se de um traficante de entorpecentes.



Adriano foi preso dentro de uma refinaria que era utilizada para produzir cocaína no bairro da Cremação, no subúrbio de Belém. Segundo a polícia, depois de intensa investigação e de diversos disque-denúncias recebidos na Seccional da Cremação, a equipe de policiais civis conseguiu identificar o local e um dos autores do crime.



Na oportunidade, foram apreendidos 14 petecas de cocaína, uma porção média de cocaína e três porções médias de pasta base de cocaína, materiais utilizados para a produção da cocaína. Todo o material apreendido foi encaminhado à Policia Científica para ser periciado.

Sdgundo ainda a polícia, cada grama, era vendido no bairro pelo valor de R$200,00. As investigações continuam, no intuito de reprimir o tráfico ilícito de substância entorpecente nos bairros da Cremação e Condor.



Imagem: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar