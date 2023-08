Polícia esvazia Capitólio e não encontra suposto atirador

Após um chamado pelo 911 dizendo que havia um atirador dentro do Capitólio, sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos, a Polícia do Capitólio esvaziou o prédio do Senado para tentar encontrar o suposto criminoso.

Horas depois, a polícia informou pelas redes sociais que foi um alarme falso e que ninguém foi encontrado armado dentro do prédio.

O chefe da polícia do Capitólio dos EUA, Tom Manger, disse que o Departamento de Polícia Metropolitana de Washington (MPD) recebeu uma ligação às 14h30 dizendo que havia um atirador ativo no prédio.

– Respondemos em segundos, pois fizemos treinamentos para atiradores ativos nos últimos dois anos (…) Podemos dizer que não encontramos nenhuma confirmação de que havia um atirador ativo, e isso pode ter sido uma ligação falsa – declarou Manger.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER