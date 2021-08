Polícia faz a maior apreensão de drogas nesse ano no Pará

A Polícia Militar do 4º Batalhão recebeu uma denúncia sobre um veículo suspeito parada na rodovia Br-230, próximo ao entroncamento do município de Palestina do Pará. Ao chegar ao local da denúncia foram encontrados 80 pacotes de crack e 75 pacotes de maconha nesta última quarta-feira (18).

O veículo que se encontrava ligado, mas que não havia ninguém no interior dele, porém havia dois homens suspeitos nas proximidades que ao perceberem a chegada da PM fugiram para uma área de mata.

Depois de a polícia ter feito uma vistoria no interior do veículo foi encontrado aproximadamente 235 quilos de drogas, considerada a maior apreensão de drogas realizada pelo comando de policiamento Regional II este ano.

Foto: polícia militar