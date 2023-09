Polícia faz ação contra grupo que oferecia lucro de octilhão de reais

A Polícia Civil do Distrito Federal realiza na manhã desta quarta-feira (20) uma operação para combater um grupo que teria praticado supostos golpes financeiros contra mais de 50 mil vítimas no Brasil e no exterior. Entre as promessas, segundo as investigações, estava a de quem um depósito de R$ 25 poderia render o valor estratosférico de R$ 1 octilhão.

Segundo a Polícia Civil, o grupo era composto por “pastores” que teriam induzido fiéis a acharem que eram “abençoados a receberem grandes quantias”. Para isso, os alvos da operação usavam usavam uma teoria conhecida como “Nesara Gesara”, dizendo que seria possível investir pouco dinheiro e ganhar muito.

– Foi detectada, por exemplo, a promessa de que somente com um depósito de R$25 as pessoas poderiam receber de volta nas “operações” o valor de um octilhão de reais, ou mesmo “investir” R$ 2 mil para ganhar 350 bilhões de centilhões de euros – diz a corporação.

A Polícia Civil informou que os suspeitos usavam redes sociais para cometer os golpes. O objetivo era convencer as vítimas a investirem suas economias em falsas operações financeiras. Na sequência, os suspeitos criavam pessoas jurídicas “fantasma” e de fachada, simulando instituições financeiras para dar intenção de dar aparência de veracidade e legalidade às operações.

De acordo com a investigação, o grupo teria movimentado cerca de R$ 156 milhões em 5 anos, além de criar 40 empresas “fantasmas” e movimentar mais de 800 contas bancárias suspeitas. Nesta quarta, os agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão no DF e quatro estados — Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Ascom PCDF/Agente Gonzaga