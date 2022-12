Polícia fecha o cerco à quadrilha que explodiu agências bancárias em Garrafão do Norte

Diligências da Polícia Civil e guarnições da Polícia Militar estão engajadas na caça aos bandidos que, na madrugada de ontem, quarta-feira, 30, explodiram as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Estado do Pará na cidade de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, zona Bragantina, a 240 quilômetros de Belém. As agências, que ontem não funcionaram e nem vão funcionar tão cedo, ficaram destruídas.

O bando era composto por cerca de dez homens muito bem armados, que chegaram em vários carros e entraram em ação sem que a polícia pudesse fazer algo mais substancial, haja vista que o efetivo local é pequeno. Mesmo assim, foi feito o certo. Os bandidos se evadiram e não foi informado quanto chegaram a levar com a ação criminosa.

O governador Helder Barbalho, por meio de seu microblog no twitter, informou que mobilizou todas as forças de segurança do Pará para identificar e prender os criminosos. Segundo o chefe do executivo, foram envidados todos os esforços, inclusive tendo sido enviado a Garrafão do Norte uma equipe do Esquadrão Antibombas da Polícia Militar. que irá participar das diligências.

Até a noite de ontem, entretanto, não havia quaisquer pistas da quadrilha.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar