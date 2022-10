Polícia Federal apreende o total de 5 veículos de luxo, estimados em r$ 2,3 milhões

Na tarde ontem (21/10), no decorrer da deflagração da 2ª Fase da Operação Fair Play, foi recebida a informação que um veículo de luxo teria sido abandonado pelos investigados nas proximidades da Superintendência da PF no Amazonas.

Em diligência de averiguação, constatou-se que o veículo está registrado no nome de um dos líderes da organização criminosa investigada, cujo bloqueio havia sido deferido judicialmente. O veículo foi encontrado sem as suas placas de identificação, bem como sem as chaves de ignição, fato que demandou o acionamento de guincho para remoção do automóvel até a sede da Superintendência da Polícia Federal.

Com essa nova apreensão, ao longo do dia, já sobem para 5 o número de veículos de luxo apreendidos, estimados em R$ 2,3 milhões. Ao todo, somadas as duas fases da Operação Fair Play, estima-se que cerca de R$ 3,3 milhões foram bloqueados apenas em veículos.

As investigações continuam visando identificar eventuais novos atores da empreitada criminosa, além da recuperação de ativos porventura encobertos pelos investigados.

Fonte: Policia Federal/Foto: DIvulgação