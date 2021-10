Policia Federal aprende drogas em Barcarena que tinha como destino á Holanda

No último sábado (23) de outubro de 2021, a Polícia Federal, junto com a Receita Federal, no bojo da Operação Hórus, efetuou a apreensão, com entorno de 453,3kg de cloridrato de cocaína no Porto de Vila do Conde em Barcarena município do estado do Pará, que teriam como destino à cidade de Rotterdan Holanda.

A substância estava escondida dentro de um container de Manganês que fazia parte de uma exportação com mais 29 containeres, concluindo um total de 825 toneladas de cocaína. Um inquérito policial foi instaurado para a apuração e conseguir identificar os autores para esclarecimento dos fatos. As investigações seguem em andamento.

A ação obteve resultados positivos devido ao trabalho interagências de capitação e análise de informações no contexto da Operação Hórus, que começou no dia 18 de outubro de 2021. A Operação Hórus, que fomenta a integração entre os órgãos, conta com agentes das Polícias Civil e Militar do Estado do Pará, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Receita Federal e Estadual e Secretaria de Meio Ambiente (Sesma), além do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), vinculado à Segup/PA.



Foto: Comunicação Social da Polícia Federal no Estado do Pará