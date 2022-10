Polícia Federal apura compra de votos em Vigia de Nazaré

Na manhã desta terça-feira, 04, agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão contra crimes eleitorais no município de Vigia, nordeste do Pará. É a Operação Feira Livre, para apurar denúncia de compra de votos com cestas básicas, em um supermercado da cidade.



A informação recebida pela PF é de que durante dias antes das eleições do último domingo, esse supermercado era ponto de troca de compras por promessa de voto. A investigação busca descobrir se realmente houve o crime e, nesse caso, quem seriam os financiadores da ação e o candidato beneficiado.



Por isso, a busca e apreensão visou recolher os aparelhos do circuito interno de TV do estabelecimento e as mídias com gravações dos 30 dias anteriores ao dia de votação do primeiro turno.

Além disso, também foram apreendidos outros equipamentos eletrônicos de interesse às investigações, que serão encaminhados à perícia criminal federal pra coleta de dados relevantes.



O nome da operação, Feira Livre, remete a uma das formas de comprar votos, mediante troca por feira alimentícia, visando especialmente famílias em vulnerabilidade econômica, principalmente no interior do Estado.



Ressalta-se a importância da participação da sociedade ao denunciar situações que possam interferir na livre manifestação do voto, dentre outros crimes eleitorais. O contato com a Polícia Federal pode ser feito pelo plantão, no número 3214-8014.

Por Roberto Barbosa

Imagens: Ascom/SRPF