Policia Federal combate ao trabalho escravo em Uruará no Sudoeste do Pará

De acordo com a Polícia Federal, entre os dias 24 de fevereiro e 02 de março, foi realizado uma operação conjunta com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Previdência com o objetivo de combater o trabalho escravo em uma fazenda no município de Uruará/PA.

A investigação teve inicio após receber uma informação da Delegacia da Polícia Federal em Santarém/PA, na qual imediatamente, passou a realizar diligências, para conseguir novos dados sobre o caso.

Segundo as informações, há cerca de três meses, trabalhadores de outros municípios do estado do Pará, foram levados para trabalhar em uma fazenda, mas não foram fornecidas condições mínimas de estadia e alimentação. De acordo com os trabalhadores, durante esses três meses na qual tiveram que trabalhar na fazenda, tinham apenas arroz e feijão para se alimentarem. Além disso, essas pessoas não tinham recursos para voltar às suas cidades de origem.

A equipe envolvida na operação foi até o local onde foi confirmado as suspeitas prévias acerca das condições de trabalho análogo a escravo de nove trabalhadores sendo eles 8 homens e 1 mulher que estava acompanhada de seu filho de nove meses. Os nove trabalhadores citados foram resgatados. O caso não se limita apenas a estes trabalhadores, pois foram analisadas graves irregularidades trabalhistas de outros empregados da fazenda.

também foram constatadas: ausência de assinatura de CTPSs; ausência de realização de exames médicos admissionais; ausência de instalações sanitárias e de abrigo para proteção contra intempéries nas linhas de trabalho; ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual e de materiais de primeiros socorros.

Outra situação precária que chama atenção é sobre a água consumida pelos trabalhadores, pois era retirada de um açude sem nenhum tipo de processo de tratamento, sendo que o mesmo local era utilizado também para se banhar e lavar suas próprias roupas. O local onde os trabalhadores ficaram alojados também estavam em condições degradantes de higiene, segurança e conforto.

Conforme as informações passadas pela Comunicação Social de Santarém, foi adotada logística especial de preservação para todos os envolvidos na missão, com o objetivo de preservar a saúde dos investigados, testemunhas e policiais com a finalidade de evitar o contágio do COVID-19.

Fotos: Comunicação Social de Santarém/PA