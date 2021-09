Polícia Federal cumpri mandado de busca e apreensão relativos ao INSS em Belém

A Polícia Federal iniciou na manhã desta terça-feira (21), uma ação chamada de Operação Artimanha que visa combater crimes de estelionato previdenciário, neste caso relacionado com o INSS. A 3° vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado, expediu 3 mandados de busca e apreensão em Belém.

O inquérito foi aberto após relatório de análise policial que revelou vestígios de fraudes na concessão de 14benefícios de Amparos social ao idoso, na qual 13 desses benefícios coincidiam com o mesmo endereço residencial, o que acabou levantando suspeita de tratar de pessoas fictícias.

As investigações partiram depois de informações do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Segundo as investigações, o grupo promovia fraudes contra o INSS, através de criação de benéficos fictícios de benefícios assistenciais na qual através do acesso aos cartões magnéticos vinculados a eles, realizaram retiradas de valores em prejuízo da autarquia previdenciária – INSS.

Foto: Comunicação Social Polícia Federal do Estado do Pará

Jornalista: Marina Moreira