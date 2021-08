Polícia Federal destrói 81.284 pés de maconha durante operação no nordeste do Pará

A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (13) o resultado da ‘Operação Fusarium’ realizada entre os dias 3 e 13 de agosto, que teve como objetivo eliminar plantações de maconha na região nordeste do Pará.

De acordo com a PF, cerca de 81.284 pés de maconha foram destruídos com isso cerca de 21 toneladas da droga deixaram de ser produzidas no Estado. A operação teve como objetivo, além de descapitalizar os grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas, impedir que a droga fosse disponibilizada para consumo.

A Operação Fusarium contou com a participação de 40 agentes de segurança pública entre policiais federais, militares e bombeiros militares.

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Reprodução/Polícia Federal do Pará