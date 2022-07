Polícia Federal destrói garimpos ilegais em área indígena em Novo Progresso

A Policia Federal no Pará realizou uma operação durante três dias em uma área indígena, na qual destruiu seis balsas e seis motores usados no garimpo ilegal na Terra Indígena do Baú, sul do Pará, área do município de Novo Progresso.

Além disso foram queimadas três balsas utilizadas no crime, uma dessas balsas estava equipada com televisão e ar-condicionado, avaliada em 2 milhões de reais. Durante os dias de operação foram apreendidos 12,5 gramas de ouro, de um garimpeiro que foi multado em aproximadamente 1 milhão de reais pelo IBAMA.

Outros garimpos em Coringa Nova, Coringa Sul, Pista Nova e Novo Horizonte, também foram alvos da operação, na qual foram aprendidos 30,3 gramas de ouro. Foram inutilizados motores utilizados na extração de ouro e centenas de litros de combustível.

No ultimo dia de operação, foram inutilizadas mais três balsas, apreendidos 40g de ouro e 23 de munições. O dono de uma das balsas foram identificados e será investigado. Os garimpeiros fugiram ao vê a chegada da equipe de operação, ninguém foi preso.

A operação também tinha como objetivo acabar com conflitos entre dois grupos indígenas dos Kayapós presentes na região: uma parcela menor, a favor da presença dos garimpeiros (sobre a qual recaem indícios de recebimento de parte do produto do garimpo ilegal) e um grupo maior que é contra essa presença.

A extração irregular de ouro pode provocar danos graves ao meio ambiente como a poluição dos leitos dos rios e danos irreparáveis á fauna e a flora, além de interferir na preservação e manutenção das tribos indígenas.

A operação chamada Mercúrio faz parte da Operação Guardiões do Bioma, de combate a crimes ambientais na Amazônia, incluindo a extração ilegal de ouro. A Mercúrio é uma operação interagências com participação do IBAMA, ICMi, cenSIPAM-md, além de ter apoio da Força Nacional.

A ação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (12) e ocorreu nos dias 8, 9 e 10 de julho. A policia federal continua trabalhando na investigação e combate ao desmatamento no interior da Terra indígena Baú e de responsabilização dos infratores.

A Terra Indígena do Baú, homologada em 2008, é habitada por 188 indígenas de dois povos: Pu´rô, que são isolados, e os Kayapós.

Imagens: Assessoria de comunicação da PF em Altamira