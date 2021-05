Polícia Federal faz operação para coibir contrabando de cigarros na região de fronteira

Na manhã desta quarta feira (05), a Polícia Federal deflagrou a Operação Portão Fechado, com o objetivo de combater e coibir o contrabando de cigarros na região de fronteira.

A ação contou com o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão em diferentes municípios do estado do Acre, sendo 1 na cidade de Senador Guiomar, 1 em Plácido de Castro, 2 em Capixaba, 1 no município de Brasiléia e 1 em Rio Branco. Uma arma foi apreendida.

Durante as investigações a PF identificou que os contrabandistas recebem informações sobre as movimentações das forças de segurança da região.

O nome da operação faz referencia aos meios de compartimentar a informação para preservar o sigilo da investigação

Fonte: Por ASCOM PF