Policia Federal flagra garimpo ilegal no Pará

Em redenção no estado do Pará a Polícia Federal com o apoio das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública, Defensoria Pública da União, Ibama, Funai, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho início a operação Muiraquitã 2, entre os dias 23 e 25 desta semana de agosto, na qual reprime a ação de garimpos ilegais na Terra Indígena Kayapó, que fica situada nos municípios de Cumaru e Ourilândia, no norte do estado do Pará.

A ação efetuada judicialmente, tem como objetivo retirar os invasores da terra indígena, e desativar garimpos, por meio da apreensão de materiais e a destruição de maquinários usados na prática ilegal, além da repressão de outros crimes ambientais provenientes da extração ilícita de minérios.

A operação que tem como objetivo proteger os povos indígenas mais vulneráveis, a partir da identificação das terras indígenas submetidas a maior atuação de invasores, no território nacional.

Durante a atuação foram paralisados garimpos clandestinos de ouro, além de equipamentos como 26 escavadeiras hidráulicas e 67 motores-bombas. Também foi aprendidos 59 mil litros de óleo diesel e 3 caminhões. Até o momento 4 pessoas foram presas em flagrante. Foram necessários usar 4 Helicópteros para conseguir ter acesso ao difícil ao local na qual era inviável chegar por via terrestre.

Fotos: Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção/PA