Polícia Federal investiga desvio na Saúde Pública

Para combater o desvio de recursos públicos na área da saúde por meio da contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos no estado do Pará, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (18) a Operação Reditus, segunda fase da Operação SOS. Que tem como objetivo principal nesta fase esclarecer fatos relacionados aos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro apontados durantes as apurações.

Além do Pará, os estados de São Paulo, Goiás, Ceará, Amazonas, Rio De Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso receberam mandados de busca e apreensão e mandados de prisão temporárias e prisão preventiva, expedidos pela 4º Vara Federal Criminal.

De acordo com as investigações foi determinada a suspensão das atividades de duas empresas envolvidas para lavagem de dinheiro, o sequestro de bens moveis e imóveis pertencentes ao principal operador financeiro do esquema, avaliados em mais de 150 milhões de reais, bem como o bloqueio de valores presentes nas contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas, que podem alcançar mais de 800 milhões de reais.

As autoridades não revelaram os locais que serão alvos da ação, mas o Governo do Estado do Pará negou ser alvo da operação, esclarecendo ter interrompido negócios com as Organizações Sociais (OS) “com as quais não mantém mais nenhum contrato. Os órgãos públicos apoiam todas a investigações para que a verdade seja esclarecida”, diz a nota.



A Polícia Federal destacou que não haverá coletiva de imprensa e nem vídeo selfie nessa Operação. A comunicação será toda por meio de Nota e o repasse de imagens e vídeos.

Foto e Vídeo: Polícia Federal

Jornalista: Marina Moreira