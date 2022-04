Polícia Federal mira desvio de R$ 100 milhões de consórcios do BB

Nesta quarta-feira (6), a Polícia Federal realiza uma operação para investigar fraudes em consórcios do Banco do Brasil. Os alvos da operação seriam ex-gestores e funcionários do banco. Os investigados são suspeitos de desviarem mais de R$ 100 milhões do sistema de consórcios. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Paraná.

Em nota, o Banco do Brasil informou que avisou as autoridades policiais assim que irregularidades foram identificadas na BB Consórcios e que a instituição bancária continua contribuindo com as investigações.

O trabalho de investigação começou depois de uma auditoria do banco, concluída em 2021. Nela, fiscais constataram a aprovação de duas operações de crédito disfarçadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para um outro fim. Foi o próprio Banco do Brasil quem denunciou o suposto esquema à PF.

De acordo com corporação, os suspeitos são investigados pelo crime de gestão fraudulenta, que tem pena de três a doze anos de prisão, além de multa.

