Polícia Federal prende 3 pessoas em operação contra ataque hacker ao STF

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta terça-feira (8), a prisão de três pessoas durante a Operação “LEET”, deflagrada para combater uma organização criminosa envolvida em ataques cibernéticos contra o Supremo Tribunal Federal (STF). As ordens foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

O caso investigado pela operação ocorreu em maio deste ano, quando uma tentativa de invasão virtual forçou o site do STF a sair do ar. Na ocasião, os técnicos afirmaram que não foram acessadas informações sigilosas, nem houve sequestro do ambiente virtual, como ocorreu com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2020.

Para a operação, Moraes emitiu cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária nas cidades de Itumbiara (GO), em Bragança Paulista (SP), Belém do São Francisco (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Olinda (PE). Os investigados responderão pelos crimes de invasão a dispositivo de informática e associação criminosa.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/STF