Polícia Federal prende, no Pará, suspeito de estuprar criança

A Polícia Federal (PF) prendeu hoje (11) um homem investigado por crime de estupro de uma criança, filmar e compartilhar o vídeo em aplicativo de conversa na internet. A detenção ocorreu em Outeiro, em Belém, no Pará. A identidade do detido ainda não foi revelada.

A prisão é resultado da Operação Sparverius, que cumpriu ainda dois mandados de busca e apreensão. Antes da prisão, a PF obteve informações de que o acusado já havia compartilhado pelo menos dois mil vídeos de pornografia infantil em aplicativos de conversa.

A investigação também teve acesso a detalhes de como o estupro teria sido realizado, filmado e compartilhado. Os policiais foram, ainda, ao endereço de outra pessoa contra quem há indícios de divulgar fotos e vídeos de abuso de crianças e adolescentes.

Celulares

No local, foi cumprido outro mandado de busca e apreensão de aparelhos celulares e outros equipamentos de mídias. As investigações prosseguem visando encontrar mais vítimas e criminosos.

“Arquivos eram compartilhados no Brasil e no exterior. Algumas dessas mídias eram novas na internet, o que pode indicar que foram produzidas com vítimas no Pará”, disse o delegado James Miranda, responsável pela investigação.

A Polícia Federal tem como prioridade o combate aos crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantil, visando identificar vítimas vulneráveis e prender quem pratica abusos. Denúncias de violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo número do plantão da PF em Belém: (91) 3214- 8014.

Edição: Kleber Sampaio

Fonte: Agência Brasil