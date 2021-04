Polícia Federal prende pedófilo em Almeirim, no oeste paraense

Acusado havia sido condenado a cumprir pena de cinco anos de prisão pela posse e distribuição de material pornográfico envolvendo menores de idade

Um homem acusado de pedofilia foi preso pela Polícia Federal, nesta terça-feira (13), no município de Almeirim, no oeste paraense. Ele já havia sido condenado a cumprir pena de cinco anos de prisão pelos artigos 241-A e 241-B da lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pela posse e distribuição de material pornográfico envolvendo menores de idade.

Uma investigação realizada por agentes federais, concluída em 2016, resultou na denúncia e no devido processo judicial do acusado, que foi condenado. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da Justiça Federal de Santarém.

O acusado, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, foi encontrado após novas diligências para localizá-lo. Na segunda-feira (12), uma equipe de policiais federais partiu de Santarém para Almeirim e conseguiu deter o acusado nas primeiras horas da manhã.

O preso será encaminhado para Santarém e conduzido ao complexo penitenciário Cucurunã pela Polícia Federal.