Policia Federal prende suspeito de apropriação indevida de auxílio emergencial

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira, dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva sobre apropriação indevida de recursos destinados ao pagamento do Auxílio Emergencial no Estado.

Através das investigações no período de abril a julho do ano passado, notou-se que uma agência lotérica solicitou a Caixa Econômica Federal, R$19 milhões e cem mil reais, para efetuar pagamentos de auxílio emergencial, porém não prestou contas do valor adquirido.

Os pedidos de mandado e busca de apreensão foram expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária no Estado do Pará, a Justiça Federal determinou bloqueio de bens e valores até o limite de dezenove milhões e cem mil reais.

A operação deflagrada nesta manhã chamada Thesaurus que significa tesouro em Latim, faz alusão a quantia apropriada suficiente para o pagamento de mais de 30 mil cotas de Auxílio Emergencial.

Coso seja comprovado a hipótese criminal, os envolvidos serão indiciados pelos delitos de peculato e lavagem de dinheiro.



Foto: Polícia Federal do Pará

Jornalista: Marina Moreira