Polícia Federal prende suspeito de compartilhar pornografia infantil, em Altamira

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, dia 17 de junho de 2021, na cidade de Altamira, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal de Altamira/PA, visa identificar a pessoa responsável por armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil.

A partir das informações coletadas no cumprimento do mandado ocorreu a prisão em flagrante de um dos investigado. Outras pessoas também estão sendo investigadas pelo mesmo crime.

A ação tem por objetivo evitar que tais usuários partam da visualização de imagens para efetiva prática sexual com crianças e adolescentes. Outro destaque da ação é localizar arquivos digitais compartilhados na Deepweb e em outros espaços virtuais, palco de atividades ilegais, em que os criminosos se valem do falso anonimato para exibir, acessar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil.

O crime em investigação tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 241-A e 241-B, com o somatório das penas, podendo alcançar o patamar de 10 anos de reclusão e multa, além do eventual delito de organização criminosa.