Polícia Federal promove operação para fiscalizarou a noite de Belém

A Polícia Federal, deflagrou na noite de sexta-feira passada, dia 02/06, a “Operação Balada Segura”, com o objetivo de fiscalizar a atividade de segurança privada nas casas de diversão noturna. Durante a ação, três empresas clandestinas tiveram suas atividades encerradas e três casas noturnas foram autuadas administrativamente a não mais contratar o serviço irregular, sob pena de incorrerem no crime de desobediência.

O serviço de segurança privada somente pode ser prestado por empresa especializada ou orgânica e com autorização da Polícia Federal, mediante a atuação de vigilantes.

A segurança privada, por ser complementar à pública, é controlada pela Polícia Federal, através da Delegacia de Controle de Segurança Privada (Delesp). Somente o profissional capacitado por escola de formação de vigilante está certificado para realizar esse trabalho.

Imagens: Ascom/SRPF