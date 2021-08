Polícia Federal realiza flagrante de extração ilegal de minério e uso de explosivos em Marabá

Na última quinta-feira, dia 05, o ICMBIO apresentou à Polícia Federal de Marabá um flagrante de mineração ilegal e utilização de produtos controlados de forma ilegal.

Mediante operação conjunta do ICMBIO, IBAMA e Polícia Militar do Pará foi constatada atividade de mineração ilegal, possivelmente extração irregular de Cobre no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, unidade de conservação de proteção integral, no município de Canaã dos Carajás, interior do Pará. Além da presença de mineração, havia a existência de explosivos no local.

Os dois indivíduos flagrados na extração de minério, bem como o material de elevado risco apreendido, foram encaminhados a Polícia Federal devido a sensibilidade do material.

Após a formalização dos devidos procedimentos, o motorista foi conduzido ao presídio, onde permanecerá à disposição da justiça.

