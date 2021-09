Polícia Federal realiza operação Alerta Amazônia em Novo Progresso no Pará

A operação alertar Amazônia, que tem como objetivo combater o desmatamento ilegal no interior da floresta nacional de Jamanxim, no município de Novo Progresso localizado no sudoeste do Pará, foi realizado pela polícia federal neste último sábado (11).

Foram apontados na investigação, 748 hectares de vegetação nativa desmatada por corte raso sem autorização dos órgãos competente. Sendo assim foi dado mandado de busca e apreensão em novo progresso, na qual foram apreendidos diversos documentos, moto serra, celular, um trator, três espingardas de diferentes calibres, munições e bloqueios de bens dos investigados.

Caso confirmados o suposto crime, os suspeitos investigados responderam pelos crimes ambientais (lei n. 9.605/1998), no artigo 40 em concurso com o art. 40- A. as investigação continuam em andamento.

Foto: Comunicação Social da Polícia Federal em Santarém