Polícia Federal realiza operação para combater crimes ambientais e extração ilegal de minério

A Polícia Federal em Redenção/PA realiza na manhã de hoje a Operação 1200, com objetivo de combater crimes ambientais, extração ilegal de minérios e trabalho escravo na zona rural no município de Ourilândia do Norte, interior do Pará.

Nesse momento, os agentes cumprem 26 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Redenção.

Até o momento foram fechados 06 garimpos de ouro clandestinos e duas pessoas foram presas em flagrante delito. Foram apreendidos, até agora, escavadeiras hidráulicas, motores de sucção, diversos apetrechos de garimpo, mercúrio, uma pequena quantidade de ouro, além de armas, munições e documentos contendo dados sobre a contabilidade das atividades. Diversos trabalhadores foram encontrados em condição análogas à escravidão.

A ação conta com a participação de pouco policiais federais, dentre eles 09 integrantes do Comando de Operações Táticas (COT), grupo de elite da Polícia Federal, 01 helicóptero Esquilo, do CAOP – Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal, 02 (dois) Procuradores do Ministério Público do Trabalho e 01 (um) Procurador da República.

Durante as investigações, a PF constatou que desde o início do ano de 2019, a área da Fazenda 1200 e áreas da União em seu entorno estão sendo exploradas ilegalmente por garimpeiros. A atividade representa risco à saúde dos trabalhadores pelo uso indiscriminado de mercúrio, causa desmatamento, polui leitos de rios e causa danos irreparáveis à fauna e flora do local atingido. Além do impacto ambiental, o município de Ourilândia do Norte teve o sistema de abastecimento de água comprometido em razão da poluição do Rio Águas Claras. O projeto de captação de águas é uma parceria firmada entre a FUNASA e o município de Ourilândia no valor aproximado de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) e encontra-se paralisado. O dano ambiental será quantificado, posteriormente, pela Perícia da Polícia Federal. A operação continua ao longo do dia.

